El regreso de Dan Brown y de Ed Sheeran, citas culturales imprescindibles de la semana

Redacción Internacional, 8 sep (EFE).- La segunda semana de septiembre llega cargada de interesantes citas culturales, desde la publicación del nuevo disco de Ed Sheeran al regreso de Dan Brown con su personaje favorito, Robert Langdon, la llegada de Renée Zellwegger a ‘Only Murders in the Building’ (‘Solo asesinatos en el edificio’) o el cierre de la gira de Coldplay, en Londres.

‘Play’, nuevo álbum de Ed Sheeran

Después de cerrar el capítulo de su serie de matemáticas, Ed Sheeran lanza el día 12 ‘Play’, el inicio de una nueva etapa con este octavo álbum de estudio para el que ha explorado las tradiciones musicales a lo largo de la historia, con el resultado de unas canciones que combinan esas influencias con un sonido pop. Un trabajo que es, según el cantante británico, «la respuesta directa al periodo más oscuro» de su vida.

Vuelve Robert Langdon, con su aventura más personal

Tras ‘Ángeles y Demonios’ (2000), ‘El código Da Vinci’ (2003), ‘El símbolo perdido’ (2009), ‘Inferno’ (2013) y ‘Origen’ (2017), el profesor de simbología Robert Langdon (interpretado por Tom Hanks en el cine) regresa con una nueva aventura que promete ser la más personal. Su novia, Katherine Solomon, una brillante científica que va a publicar un revolucionario libro sobre la naturaleza de la conciencia humana, desaparece en Praga, junto con el manuscrito. Los seguidores de Dan Brown podrán hacerse con la novela el día 9 en inglés y el 10 en español (Planeta).

Otro asesinato en el edificio

El día 9 el mejor plan es empezar a ver la quinta temporada de ‘Only Murders in the Building’ (‘Solo asesinatos en el edificio’), la divertida serie de Disney+ (Hulu en EE.UU.) protagonizada por Charles, Oliver y Mabel, los tres aspirantes a investigadores interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Esta vez tratarán de resolver el asesinato del portero Lester y, junto a ellos, vuelve Meryl Streep y se estrena Renée Zellwegger.

Coldplay cierra la gira de las ‘kiss-cam’

Coldplay cierra el día 12 su gira ‘Music of the Spheres’ con el último de sus diez conciertos en Wembley, la primera banda en hacer esta maratón londinense. Pero más allá de la música, los conciertos han dado mucho que hablar por las ‘kiss-cam’ que recogían imágenes de los espectadores. En julio descubrieron una infidelidad de dos altos ejecutivos y la semana pasada, dos chicas enfocadas subieron al escenario con Chris Martín y al decir que eran israelíes, comenzaron los abucheos. El cantante replicó: «Quiero dar la bienvenida también a la gente de Palestina, todos somos humanos». EFE

