El regreso del goleador Raúl Jiménez sobresale en alineación de México contra Ecuador
México, 30 jun (EFE).- El regreso a la titularidad del goleador Raúl Jiménez sobresale en la alineación con la que México enfrentará este martes a Ecuador, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
México formará con Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez; Julián Quiñones.
Seleccionador: Javier Aguirre.EFE
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