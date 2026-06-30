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El regreso del goleador Raúl Jiménez sobresale en alineación de México contra Ecuador

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México, 30 jun (EFE).- El regreso a la titularidad del goleador Raúl Jiménez sobresale en la alineación con la que México enfrentará este martes a Ecuador, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

México formará con Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez; Julián Quiñones.

Seleccionador: Javier Aguirre.EFE

gb/laa

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