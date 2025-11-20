El regulador audiovisual de EEUU pide información a la BBC tras el montaje sobre Trump

El regulador audiovisual estadounidense, Federal Communications Commission (FCC), confirmó el jueves haber escrito a la BBC para informarse sobre una eventual difusión en el país norteamericano de un montaje engañoso realizado por la cadena británica de un discurso de Donald Trump.

Brendan Carr, presidente de FCC y estrecho aliado del presidente estadounidense, escribió el miércoles a la BBC y a las cadenas de televisión públicas estadounidenses NPR y PBS, según un correo electrónico del regulador audiovisual enviado a la AFP, que confirma una información del diario británico The Telegraph.

El objetivo de esta iniciativa del regulador sería informarse sobre una posible difusión en Estados Unidos del programa que contenía el montaje engañoso de un discurso de Trump.

El presidente de la FCC señala que la BBC mantiene «varias asociaciones con emisoras estadounidenses, entre ellas PBS y NPR, para distribuir programas» de la cadena pública británica.

Debido a ello, Carr quiere saber si el grupo audiovisual británico «proporcionó el vídeo o el audio del discurso manipulado a NPR, PBS o a cualquier otra emisora regulada por la FCC para su difusión en Estados Unidos».

La BBC, por su parte, confirmó a la AFP que la FCC había escrito a la cadena pública británica. «Podemos confirmar que hemos recibido la carta», dijo un portavoz sin hacer más comentarios.

La cadena se vio cuestionada por haber editado el discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington.

En el montaje del discurso de Trump, parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para «luchar como demonios».

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: «Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso».

La expresión «luchar como demonios» correspondía a otro fragmento del discurso.

El presidente estadounidense afirmó la semana pasada que demandará a la BBC por difamación, por lo que reclamaría una suma de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares.

En el escrito de la FCC, Brendan Carr afirma que el montaje engañoso «da la impresión de que el presidente Trump pronunció una frase que en realidad nunca dijo».

«Eso parecería corresponder a la propia definición de publicar una declaración materialmente falsa y perjudicial», según Carr.

«Aunque BBC presentó sus disculpas, afirmando que el programa había realizado lo que ahora reconoce como un error de juicio, persisten las preocupaciones», afirma el presidente de FCC.

