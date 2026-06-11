El regulador británico investiga a Ryanair por cobrar a los padres para sentarse junto a sus hijos

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La Autoridad Británica de Competencia y Mercados (CMA) anunció el jueves la apertura de una investigación a la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair por los cargos que cobra a los padres por sentarse junto a sus hijos.

El regulador británico determinará tras su investigación «si la aerolínea aplica una cláusula contractual abusiva».

«Las condiciones generales de Ryanair exigen que al menos uno de los padres se siente con sus hijos de entre 2 y 11 años» mediante la reserva de una «plaza familiar» de pago, mientras que «para todos los demás pasajeros, la reserva es opcional», señaló la CMA en un comunicado.

Según el regulador británico de la competencia, estos cargos ascienden generalmente a unas ocho libras esterlinas (casi once dólares) por trayecto.

La CMA recuerda que esta práctica está prohibida en Italia, pero «se utiliza en la mayoría de las rutas de Ryanair con salida desde Reino Unido».

La compañía calificó la investigación de «engañosa» y aseguró, en una declaración enviada a la AFP, que Ryanair «cumple plenamente con todas las leyes y normativas aplicables».

Además, la aerolínea afirmó que no cobra «ninguna tarifa» por hasta cuatro billetes infantiles en una misma reserva, ya que los padres pagan «un único asiento reservado» para un adulto.

Sin embargo, según la CMA, Ryanair es la única gran aerolínea que opera desde Reino Unido que impone este tipo de cargos.

Además, según el regulador, los cargos no se aplican de forma sistemática. «En un número limitado de casos, los padres pueden sentarse junto a sus hijos sin coste adicional», afirma la CMA.

El regulador, que informará sobre la investigación dentro de seis meses, precisó que por el momento no ha llegado a «ninguna conclusión sobre si Ryanair ha infringido la ley».

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