El regulador británico propone introducir más competencia en la ampliación de Heathrow

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Londres, 15 may (EFE).- El regulador de la aviación civil del Reino Unido ha propuesto introducir más competencia en la ampliación del aeropuerto londinense de Heathrow, incluida la construcción de su tercera pista y nuevas terminales, con el objetivo de contener los costes de uno de los mayores proyectos de infraestructura aeroportuaria de Europa.

La Autoridad de Aviación Civil británica (CAA, por sus siglas en inglés) abrió este viernes una consulta pública sobre distintos modelos regulatorios para la expansión del principal aeropuerto del país, en la que plantea opciones que van desde reforzar el sistema actual hasta permitir la entrada de nuevos operadores en la construcción y gestión de activos.

Entre las alternativas, el regulador contempla obligar a la empresa Heathrow Airport Limited a sacar a concurso partes del proyecto entre distintas empresas o, incluso, permitir que un operador alternativo diseñe, financie, construya, sea propietario y opere determinados activos, como una terminal, compitiendo directamente con el gestor actual.

Este modelo, inspirado en esquemas como el del aeropuerto JFK de Nueva York, requeriría en todo caso permisos adicionales y el desarrollo de un marco específico de planificación y regulación.

El Gobierno británico respaldó en 2025 el plan de Heathrow Airport Limited para construir una tercera pista en el aeropuerto londinense, con el objetivo de que esté operativa en 2035, frente a la propuesta rival del Arora Group, aunque la gestora aún necesita la autorización formal de planificación para iniciar las obras, previstas no antes de 2029.

El proyecto se ha visto envuelto en un debate sobre su coste, que según las aerolíneas podría superar las decenas de miles de millones de libras, lo que acabaría encareciendo el precio para los usuarios.

British Airways, que opera más de la mitad de las franjas horarias del aeropuerto a través del grupo hispano-británico IAG, ha defendido que el coste total de la ampliación no debería superar los 30.000 millones de libras (unos 34.433 millones de euros).

En paralelo, el regulador ya rechazó en marzo una propuesta de Heathrow para aumentar de forma significativa las tasas aeroportuarias con el fin de financiar la ampliación.

Heathrow Airport Limited está controlado por un consorcio internacional de inversores encabezado por la firma francesa Ardian e integrado por fondos soberanos de Catar, Singapur, Arabia Saudí y China, tras la venta de su participación por parte del grupo español Ferrovial en 2025.

La consulta de la CAA permanecerá abierta hasta el 15 de junio de 2026, con una actualización prevista en julio y propuestas más detalladas en otoño, mientras el Gobierno prepara una revisión de la política aeroportuaria británica. EFE

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