El regulador bursátil de EEUU propone derogar normas de divulgación climática

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Nueva York, 29 may (EFE).- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) propuso este viernes derogar una serie de normas, cuyo efecto está suspendido, que habrían obligado a las empresas a proporcionar información relacionada con el clima en sus informes anuales y en otras comunicaciones.

El presidente de la SEC, Paul Atkins, explicó en un comunicado que las obligaciones de divulgación de las empresas deben aplicarse «únicamente cuando los beneficios esperados justifiquen los posibles costes y cargas».

El regulador aprobó en 2024 exigir a las empresas que cotizan en bolsa una divulgación específica y detallada sobre cuestiones relacionadas con el clima, como las emisiones de gases de efecto invernadero o los efectos de sus operaciones en el cambio climático.

Sin embargo, varios grupos y fiscales generales republicanos presentaron una demanda en un tribunal de apelaciones poco después de su aprobación, por lo que la SEC suspendió su entrada en vigor hasta que se resolviese la demanda.

En marzo de 2025, la entidad anunció que dejaría de defender legalmente dichas normas.

Ahora, la SEC propone derogar estas normativas en su totalidad, puesto que, a su juicio, «exceden el alcance de la autoridad legal de la agencia».

Según la entidad, existen «razones políticas independientes y de peso» para deshacerse por completo de estas normas, como el hecho de que son «innecesarias» e «incompatibles» con un «enfoque de divulgación específico para cada entidad registrada».

Además, en su opinión, esas normas imponen costes «sustanciales a las compañías» que cotizan en bolsa y a sus accionistas, y «entran en conflicto» con el objetivo de la agencia de facilitar la formación de capital y promover la condición de empresa cotizada.

La SEC abrirá ahora un periodo de consulta pública de sesenta días. EFE

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