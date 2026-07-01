El regulador surcoreano investiga si Google abusó de su posición dominante

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Seúl, 1 jul (EFE).- La Comisión de Comercio Justo (FTC) de Corea del Sur abrió este miércoles una investigación oficial contra Google, acusado de abusar de su posición dominante en el mercado de tiendas de aplicaciones para Android, abriendo la puerta a una multa que podría ascender a 553 millones de dólares.

La supuesta conducta afectó ventas relacionadas por 9.217,77 millones de dólares, afirmó la FTC en un comunicado en base a la investigación preliminar, antes de precisar que la ley permite imponer multas de hasta el 6 % de las ventas afectadas por una infracción de abuso de posición dominante, además de órdenes correctivas.

El caso se centra en los contratos del programa Games Velocity Program, también conocido como Project Hug, que Google firmó desde 2019 con grandes empresas de videojuegos surcoreanas y extranjeras, entre ellas Activision Blizzard King y Riot Games y las locales NCSoft y Netmarble.

La FTC dijo que Google ofrecía apoyo para cubrir costes de servicios de su ecosistema, como Google Cloud o YouTube, a cambio de que las desarrolladoras dieran a su Google Play condiciones más favorables que a otras tiendas de aplicaciones en aspectos como la fecha de lanzamiento, entre otros.

El regulador considera que esa estructura, reforzada por apoyos crecientes según aumentaban las ventas en Google Play, redujo los incentivos de las desarrolladoras para lanzar o promocionar sus títulos en tiendas competidoras, y obstaculizó la actividad de otros operadores del mercado.

La FTC remitió a Google un informe preliminar con los hechos investigados, la valoración jurídica y una propuesta de medidas, aunque precisó que este documento no supone una decisión final y que el caso será resuelto tras la deliberación de la comisión.

Google dispone ahora de ocho semanas para presentar alegaciones. EFE

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