El Reino Unido apuesta por un «pragmatismo despiadado» para relanzar su relación con la UE

2 minutos

Madrid, 19 feb (EFE).- El secretario británico para las relaciones con la Unión Europea (UE), Nick Thomas-Symonds, reafirmó este jueves en Madrid el compromiso del Reino Unido con “relanzar” la alianza con Europa bajo un enfoque de «pragmatismo despiadado».

En una intervención en el Nueva Economía Forum, Thomas-Symonds dejó claro que el Gobierno británico busca superar las divisiones ideológicas del pasado y retomar una agenda periódica para garantizar la alianza estratégica entre el Reino Unido y la UE.

Al respecto, señaló que “ningún Estado miembro por sí solo va a poder superar los desafíos económicos, de seguridad y de defensa a los que se enfrenta nuestro continente”.

Este “relanzamiento” busca una alianza profunda que, respetando los términos del referéndum que derivó en la salida del Reino Unido de la UE, garantice un entorno de “certeza y estabilidad” para las empresas y las inversiones mutuas.

En el ámbito de la seguridad, Thomas-Symonds fue tajante al afirmar que “no puede haber seguridad británica sin Europa, ni tampoco ninguna seguridad europea sin el Reino Unido”.

Esta cooperación es considerada vital para el apoyo sostenido a Ucrania, país con el que Londres ha firmado un acuerdo a largo plazo comprometiendo una ayuda de «3.000 billones de libras cada año», recordó.

Respecto a la seguridad energética, señaló que España y el Reino Unido son “aliados muy potentes”, al citar las inversiones de Iberdrola en suelo británico y de la petrolera BP en España.

La estrategia bilateral común busca mejorar el comercio electrónico para «reducir la factura del consumidor» y fomentar el desarrollo de energías renovables.

Sobre el comercio, el secretario subrayó la dependencia británica de la agricultura española: «Un tercio de las verduras y un 40 % de los cítricos que importa el Reino Unido proceden de España”, cifra que llega al 75 % en el caso de la lechuga.

Para proteger este flujo, Londres negocia un acuerdo agroalimentario que elimine las “trabas burocráticas” y los controles surgidos tras el Brexit, lo que a su juicio reduciría costes para la industria española y aliviaría la factura de los consumidores británicos.

Por otro lado, en paralelo a la anunciada confirmación de que el Reino Unido volverá a unirse en 2027 al programa Erasmus, Thomas-Symonds expresó su voluntad de completar este año las negociaciones sobre un “plan de experiencia juvenil” amplio que incluya no solo estudios, sino también la “oportunidad de viajar y trabajar”. EFE

