El Reino Unido celebrará una segunda cumbre con UE el 22 de julio en Bruselas

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Londres, 16 jun (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este martes de que ha acordado con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, celebrar el próximo 22 de julio en Bruselas una segunda cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

Starmer escribió en su cuenta de la red social X que junto con el bloque europeo prevé abordar cuestiones como el coste de la vida, impulsar el empleo y crear oportunidades para los jóvenes.

«Mi Gobierno laborista está cumpliendo nuestra promesa de volver a definir nuestra relación y situar al Reino Unido en el centro de Europa», escribió el jefe del Gobierno.

Costa, por su parte, escribió en X que ha tenido una buena conversación con el primer ministro y que una estrecha cooperación es «esencial» para la seguridad y la prosperidad de ambas partes.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, señaló también en X su satisfacción por el encuentro que celebró con Starmer en las afueras de Évian, donde tiene lugar la cumbre del G7.

«Hablamos sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio y sobre la necesidad de mantener nuestro apoyo a Ucrania, sus fuerzas armadas y su preparación ante el invierno. También hablamos sobre nuestras relaciones bilaterales y el compromiso del 22 de julio», agregó.

El año pasado, el Reino Unido y la UE celebraron en Londres la primera cumbre desde la salida británica del bloque comunitario en 2020 y suscribieron un acuerdo que elimina barreras comerciales, extiende la cooperación pesquera y abre la puerta a la movilidad juvenil.

Esa reunión sirvió de marco para el impulso que Starmer ha querido dar a la relación con la UE desde que llegó al poder en 2024, todo ello sin poner en cuestión los fundamentos del Brexit y sin aludir en ningún momento a un eventual retorno del Reino Unido al bloque comunitario.

Precisamente la semana próxima se cumple el décimo aniversario del referéndum del Brexit, en el que los británicos optaron por un pequeño margen salir de la Unión Europea, algo que ha marcado y sigue marcando el futuro inmediato del país. EFE

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