El Reino Unido declarará organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

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Londres, 13 jul (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes que el Gobierno declarará organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, con penas de prisión para sus miembros.

El Gobierno presentará ante el Parlamento para su aprobación un proyecto de reglamento para prohibir tanto al IRGC como a otros dos grupos, el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR) y el Cuerpo de Voluntarios de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU).

En un acto con miembros de la comunidad judía celebrado en los jardines de Downing Street, Starmer afirmó que el IRGC, clave en el aparato de seguridad del régimen iraní, tiene un «largo historial de utilizar grupos intermediarios y redes criminales para atacar a personas en el Reino Unido». EFE

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