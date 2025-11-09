El Reino Unido enviará apoyo militar a Bélgica tras las incursiones de drones

2 minutos

Londres, 9 nov (EFE).- El Reino Unido proporcionará apoyo militar a Bélgica tras una serie de incursiones de drones de origen desconocido en su espacio aéreo, declaró este domingo a la BBC el nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa británico, el mariscal del aire Richard Knighton.

Knighton afirmó que su homólogo belga solicitó esta semana asistencia y que, tras analizar la petición, él y el ministro de Defensa, John Healey, acordaron desplegar personal y equipos británicos en Bélgica, en coordinación con la OTAN.

«Es importante dejar claro, sin embargo, que no sabemos -y los belgas tampoco lo saben todavía- la procedencia de esos drones, pero les ayudaremos proporcionando nuestro equipamiento y efectivos, que ya se han empezado a desplegar para asistir a Bélgica», explicó el jefe militar.

Políticos belgas y alemanes han señalado a Rusia como posible responsable de las incursiones, lo que Knighton consideró «plausible», aunque Moscú lo niega.

El mando señaló que el Reino Unido y los otros 31 países miembros de la Alianza Atlántica están comprometidos a trabajar para apoyarse mutuamente y que él y el ministro de Defensa están «muy satisfechos» de ver al personal militar británico desplegado para apoyar a un aliado.

Varias incursiones esta semana obligaron a cerrar temporalmente el aeropuerto de Bruselas y provocaron suspensiones de tráfico aéreo también en Lieja. Otros países europeos, como Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia registraron en los últimos meses incidentes similares.

Bélgica anunció el viernes que reforzará su defensa contra los drones con 50 millones de euros y el apoyo del Ejército de la vecina Alemania, al que se sumarán ahora los efectivos del Reino Unido. EFE

jm/ah