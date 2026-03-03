El Reino Unido enviará un buque y helicópteros para proteger bases británicas en Chipre

El Reino Unido enviará un buque de guerra y helicópteros con capacidades antidrones para proteger al personal militar británico en sus bases de Chipre, anunció el martes el primer ministro Keir Starmer.

El dirigente laborista confirmó que el Reino Unido enviará el navío HMS Dragon, uno de los seis destructores de defensa aérea Tipo 45 de la Marina, después de que la base militar británica de Akrotiri, en Chipre, fuera alcanzada por un dron tras el inicio de la guerra en Irán.

Según una fuente del gobierno de Chipre, ese dron, que causó daños materiales leves, fue lanzado desde Líbano, «muy probablemente» por el movimiento islamista Hezbolá, aliado de Irán en Medio Oriente.

Starmer anunció en la red social X que «el Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí».

Además de la base aérea de Akrotiri, Reino Unido tiene otra, terrestre, en Chipre, en Dhekelia.

«Seguimos con nuestras operaciones defensivas y acabo de hablar con el presidente de Chipre para informarle de que estamos enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el HMS Dragon será desplegado en la región», indicó Starmer.

Francia desplegará sistemas antimisiles y antidrones en Chipre, informó el gobierno de la isla mediterránea, mientras que Grecia envió dos fragatas y aviones F-16.

– Críticas de Trump –

La decisión de Starmer llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, criticara este martes en una entrevista al diario londinense The Sun la actitud del gobierno británico.

En sus declaraciones al tabloide, Trump afirmó que la relación privilegiada entre el Reino Unido y Estados Unidos «ya no es lo que era».

«Era la relación más sólida de todas. Y ahora tenemos relaciones muy fuertes con otros países de Europa», declaró el presidente estadounidense, elogiando en particular a Francia y Alemania, pero también a la OTAN.

En su anuncio de este martes en X, Starmer señaló que su país siempre actuará «en interés del Reino Unido y de nuestros aliados».

El primer ministro había defendido el lunes en el Parlamento su decisión de mantener al Reino Unido fuera de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no involucrarnos en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar lo que va en el interés nacional del Reino Unido», dijo Starmer en la Cámara de los Comunes.

El líder laborista anunció la noche del domingo que había aceptado que Estados Unidos utilizara bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes, pero reafirmó que su país no participará «en acciones ofensivas en Irán».

El mandatario puntualizó el lunes en el Parlamento que las bases militares británicas «no están siendo utilizadas por bombarderos estadounidenses».

Sin embargo, Trump no recibió de buena gana las decisiones del gobierno británico.

Starmer «no ha sido cooperativo», señaló este martes el republicano en sus declaraciones a The Sun. «Debería haber ayudado. Nunca habría pensado ver esto por parte del Reino Unido», añadió.

Donald Trump ya había lanzado el lunes reproches a Starmer por haber tardado «demasiado» en permitir a Estados Unidos utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico, contra Irán.

«Estamos muy decepcionados con Keir» Starmer, declaró Trump en una entrevista al diario The Daily Telegraph.

