El Reino Unido estaba al tanto de las conversaciones entre EE.UU. e Irán

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Londres, 23 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, admitió este lunes ante un comité parlamentario que estaba al tanto de los contactos entre Estados Unidos e Irán para resolver el conflicto y reiteró la necesidad poner fin a la guerra «lo antes posible».

Starmer empezó a declarar hoy ante el Comité de Enlace de la Cámara de los Comunes, formado por los presidentes de los comités de la cámara baja, para responder a preguntas sobre diversos temas.

Sobre la guerra en Irán, el líder laborista dijo que ha recibido con satisfacción los contactos entre EE.UU. e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informase hoy de que su país mantiene negociaciones con Teherán para acabar la guerra y que ambas partes han encontrado «puntos importantes de acuerdo».

En ese sentido, Starmer confirmó a los parlamentarios que «el Reino Unido estaba al tanto de que esto estaba ocurriendo, y la prioridad inmediata deber ser una pronta resolución del conflicto y la consecución de un acuerdo negociado».

Este eventual acuerdo, prosiguió, debe imponer condiciones estrictas a Irán, «en particular en relación con las armas nucleares».

En declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Palm Beach (Florida), el líder republicano afirmó que las conversaciones con Teherán han sido «perfectas» y que, «si siguen adelante, se acabará este problema, este conflicto».

Según el mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político «respetado» de Irán, que no es el nuevo líder supremo (jefe del Estado), Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.

Trump y Starmer hablaron anoche por teléfono y resaltaron la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado en represalia por los ataques estadounidenses contra su territorio.

Varios ministros británicos celebran hoy una reunión del comité de emergencia Cobra para abordar el impacto económico de la guerra.

El Gobierno británico ha dejado claro que el Reino Unido sigue apoyando las acciones defensivas contra Irán, pero que no se verá arrastrado a la guerra. El viernes, el Ejecutivo de Starmer informó de que ha autorizado a EE.UU. a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas en el conflicto en Oriente Medio. EFE

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