El Reino Unido formaliza en Bruselas su regreso al programa Erasmus+ en 2027

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Londres/Bruselas, 15 abr (EFE).- El Gobierno británico y la Unión Europea (UE) firmaron este miércoles en Bruselas el texto legal que formaliza el regreso del Reino Unido en 2027 al programa europeo de intercambio Erasmus+, del que había salido como parte del acuerdo del Brexit.

El Reino Unido aportará 570 millones de libras (655 millones de euros) para el curso académico 2027/28, que previsiblemente beneficiarán a más de 100.000 personas solo en el primer año, según indicó hoy el Gobierno británico en un comunicado.

La vuelta británica al programa de movilidad europeo se formaliza en un momento en el que el Ejecutivo laborista de Keir Starmer busca reiniciar las relaciones con la UE cuando se cumple un lustro de su salida oficial del bloque comunitario.

Londres recuerda asimismo que, como parte del acuerdo con Bruselas anunciado inicialmente el pasado diciembre, logró un descuento del 30 % en la tasa de cotización por defecto, lo que supuso «un trato justo para los contribuyentes, y al mismo tiempo garantizó la plena participación en el programa».

El secretario de Estado británico para Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, afirmó este miércoles que la recuperación de Erasmus+ materializa en la práctica «una relación positiva entre el Reino Unido y la UE» y ofrece a miles de jóvenes británicos la oportunidad de «aprender y crecer» en Europa.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) también celebró en un comunicado el «paso decisivo» ratificado este miércoles, que equiparará a los estudiantes e instituciones británicas con los de los Estados miembros de la UE y otros terceros países asociados.

Así, los estudiantes del Reino Unido podrán pasar un año académico en países de la UE como parte de sus estudios de grado sin pagar matrículas adicionales y lo mismo podrán hacer en sentido contrario los estudiantes de países de la Unión Europea.

«Europa y el Reino Unido han mantenido lazos educativos mutuamente beneficiosos durante siglos. Fortalecer aún más esos lazos tiene todo el sentido del mundo para ambas partes (…) Espero que el inmenso potencial de este desarrollo se materialice lo antes posible», indicó la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

También coincide con el reciente anuncio del Gobierno británico de que el British Council se convertirá en la agencia nacional de Erasmus+ en el Reino Unido a partir del 2027, para brindar apoyo a organizaciones y estudiantes participantes. EFE

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