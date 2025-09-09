The Swiss voice in the world since 1935

El Reino Unido lamenta «la pérdida de vidas y violencia» en las protestas en Nepal

Londres, 9 sep (EFE).- El Reino Unido lamentó este martes «la reciente pérdida de vidas y la violencia» que han tenido lugar en Nepal en los últimos días, fruto de protestas juveniles que han derivado en la dimisión del primer ministro del país.

«La reciente pérdida de vidas y la violencia en Nepal son terribles. El Reino Unido apoya las libertades fundamentales y el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la protesta y a la reunión pacífica», dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores, Commonwealth y Desarrollo en un comunicado.

Además, el Ejecutivo británico instó «a todas las partes a poner fin a la violencia y encontrar una solución pacífica».

También aconsejó a los ciudadanos británicos en Nepal seguir las recomendaciones de viaje oficiales y evitar las protestas, así como consultar a medios locales para obtener información actualizada y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Nepal vivió este martes una ola de violencia sin precedentes que ha dejado al menos 25 muertos desde el lunes, tras el estallido de unas protestas juveniles contra la corrupción que derivaron en ataques a líderes políticos, edificios oficiales y medios de comunicación y forzaron la dimisión del primer ministro, KP Sharma Oli. EFE

