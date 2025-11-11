El Reino Unido liberó por error a 91 presos entre abril y octubre de este año

Londres, 11 nov (EFE).- El sistema penitenciario del Reino Unido liberó por error a 91 presos en Inglaterra y Gales entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2025, según un documento oficial del Ministerio de Justicia publicado en su portal de transparencia este martes.

Entre los fallos cometidos figuran «órdenes de encarcelamiento o prisión preventiva extraviadas, notificaciones de reingreso no atendidas o errores en el cálculo de la pena, en los que un preso es liberado antes de la fecha correcta, o cuando se produce un error en el momento de la liberación definitiva», explicó el Gobierno británico en un comunicado.

Los errores también incluyen los cometidos «por el tribunal u otras autoridades».

La semana pasada, los medios británicos informaron de que cuatro presos excarcelados por error en Inglaterra continuaban libres, coincidiendo con reportes sobre la excarcelación de un solicitante de asilo etíope condenado por delitos sexuales que iba a ser deportado y un inmigrante argelino condenado por exhibicionismo que también iba a ser devuelto a su país.

Esto elevó la presión sobre el Gobierno laborista, acusado por la oposición conservadora y liberal demócrata de «incompetencia», además de criticar que la población conociera estos casos por lo medios de comunicación.

Según datos oficiales, entre marzo de 2024 y abril de 2025 unos 262 presos fueron liberados por error en Inglaterra y Gales, un 128 % más que en el periodo anterior y en torno al 0,5 % de la población penitenciaria de esas regiones del Reino Unido. Escocia e Irlanda del Norte gestionan sus propios sistemas carcelarios.

Además, desde la llegada al poder del Gobierno laborista en julio de 2024 se ha liberado antes de tiempo -al cumplir el 40 % de la pena fija, frente al 50 % habitual- a unos 40.000 reclusos condenados por delitos menores, con el fin de aliviar la saturación de las cárceles inglesas y galesas mientras se construyen nuevas instalaciones. EFE

