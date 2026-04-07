El Reino Unido prohíbe la entrada al país al rapero estadounidense Kanye West

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Londres, 7 abr (EFE).- El Gobierno británico ha bloqueado el permiso de viaje del rapero estadounidense Kanye West al Reino Unido por sus pasadas declaraciones de tono antisemita, según confirmaron este martes fuentes gubernamentales a la cadena pública británica BBC.

La decisión de vetar la entrada al país al artista, que iba a actuar en julio en el festival Wireless de Londres -ahora cancelado tras conocerse la noticia-, se basó oficialmente en que su presencia «no sería beneficiosa para el bien público», según precisó el Ministerio del Interior británico (Home Office) a la BBC.

West ha suscitado la polémica en los últimos días, después de que múltiples asociaciones y voces de la política británica pidieran prohibirle la entrada al Reino Unido y de que varias empresas como Pepsi retirasen su patrocinio al festival londinense tras conocerse su participación debido a su historial de comentarios racistas y antisemitas durante más de una década.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó en un artículo en el periódico ‘The Sun’ el fin de semana que los organizadores hubieran invitado al rapero de 48 años, que en varias ocasiones se proclamó simpatizante de Hitler. El año pasado llegó a publicar una canción de apología al dictador, si bien en enero se disculpó y atribuyó su comportamiento a un episodio bipolar.

El ministerio del Interior británico confirmó a la BBC que el rapero, ahora conocido como YE, completó este lunes su solicitud de entrada al Reino Unido a través del sistema de Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés), pero le ha sido denegada.

«El Home Office ha rechazado la ETA de YE, prohibiéndole la entrada al Reino Unido. Como resultado, el festival Wireless queda cancelado y se reembolsará el importe a todos los poseedores de entradas», escribió en un comunicado la promotora del evento, Festival Republic.

En el mismo texto, los organizadores expresaron que todas las formas de antisemitismo son «repugnantes» y admitieron reconocer el impacto «real y personal» que esto supone.

Horas antes de conocerse la decisión del Gobierno británico, West afirmó este martes que estaba dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica: «Sé que las palabras son suficientes, tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos, aquí estoy».

El rapero estadounidense acaba de iniciar su gira mundial ‘Ye Live Concert Tour’, que lo llevará hasta el próximo mes de agosto por estadios de todo el mundo, incluido España, donde previsiblemente actuará en el estadio Riyadh Air Metropolitano el próximo 30 de julio. EFE

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