El Reino Unido rebaja tres décimas hasta el 1,1 % su previsión de crecimiento para 2026

1 minuto

Londres, 3 mar (EFE).- La economía británica crecerá este año un 1,1 %, por debajo del 1,4 % pronosticado el pasado noviembre, según datos difundidos este martes por la ministra de Economía británica, Rachel Reeves.

Reeves presentó ante el Parlamento las últimas previsiones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés), que ahora predice un incremento del producto interior bruto (PIB) hasta el 1,6 % en 2027 y 2028, frente al 1,5 % previsto anteriormente. En 2029 y 2030, el crecimiento se mantiene en el 1,5 %.

La ministra dijo que su plan económico, centrado en la disciplina fiscal, será clave para controlar la inflación en un contexto de posible aumento de los precios, en especial de la energía, si se prolonga el conflicto en Oriente Medio. EFE

