El Reino Unido retira la recomendación de evitar los viajes a EAU, Catar y Arabia Saudí

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Londres, 18 jun (EFE).- El ministerio británico de Exteriores retiró este jueves su recomendación de no viajar a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar y la mayor parte de Arabia Saudí, después de que Estados Unidos e Irán firmaran un plan para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, en sus consejos actualizados señala que la situación «sigue siendo impredecible» y los viajeros deben estar preparados para el hecho de que «los ataques podrían reanudarse inesperadamente».

En el caso de Arabia Saudí, elimina la recomendación de no viajar a la provincia de Riad y a la mayoría del país, pero la mantiene en el caso de las áreas a 10 kilómetros de la frontera con Yemen.

El Foreign Office planteó suspender o limitar los viajes a estos países del Golfo Pérsico después de que Irán anunciara su intención de atacar posiciones estadounidenses e israelíes allí, en respuesta a los ataques contra Teherán iniciados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

En su comunicado, el ministerio recuerda que en ese momento miles de británicos quedaron varados en el Golfo Pérsico al cerrarse rutas aéreas y hubieron de ser evacuados, y señala que algunas aerolíneas mantienen sus vuelos suspendidos. EFE

jm/ajs