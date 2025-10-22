El Reino Unido y Alemania patrullarán conjuntamente para rastrear submarinos rusos

Londres, 22 oct (EFE).- El Reino Unido y Alemania llevarán a cabo de manera conjunta operaciones de patrulla defensiva en el Atlántico Norte para rastrear submarinos rusos, en un paso más de su renovada colaboración en defensa, según indicó este miércoles el Ministerio de Defensa británico (MoD) en un comunicado.

El anuncio se realizará de manera oficial este jueves, durante una visita conjunta del ministro de Defensa británico, John Healey y su homólogo alemán, Boris Pistorius, a una base aérea de Lossiemouth (Escocia), donde conmemorarán el primer aniversario de la firma del acuerdo bilateral de defensa intensificando la cooperación en materia cibernética.

Durante la visita se espera que ambos titulares de Defensa participen en un «vuelo operativo» a bordo de un avión Poseidon P-8A de patrulla marítima de la Real Fuerza Aérea británica (RAF, en inglés), destinado a detectar, rastrear y defenderse de buques y submarinos hostiles, de acuerdo con el ministerio.

«En los próximos meses, uno de los P-8A de la Marina alemana visitará la base de Lossiemouth por primera vez antes de una futura actividad conjunta con la RAF en el Atlántico Norte para ayudar a defenderse de la agresión rusa», agregó el MoD.

Healey indicó en el comunicado que el Reino Unido y Alemania están trabajando «más estrechamente que nunca» para mantener seguros a los dos países y a Europa.

«Juntos estamos fortaleciendo la OTAN, impulsando nuestras defensas cibernéticas y garantizando que nuestras Fuerzas Armadas puedan operar codo a codo con facilidad, desde patrullar los cielos de Escocia hasta cazar submarinos rusos en el Atlántico Norte», añadió el ministro.

La colaboración británico-alemana se estrechará, principalmente, con la intención de proteger las redes logísticas y de transporte de la Alianza de las amenazas cibernéticas.

En concreto, el denominado proyecto ‘Trinity House Lighthouse’ permitirá a ambos países compartir «datos, inteligencia y herramientas operativas» entre sí y con otros aliados de la OTAN, incluido el desarrollo de una red segura en la nube que permita intercambiar información en tiempo real y defenderse de ciberataques.

Desde el lanzamiento del acuerdo de defensa ‘Trinity House’ en octubre de 2024, las empresas alemanas se han comprometido a invertir 800 millones de libras (920 millones de euros) en la industria de defensa del Reino Unido durante la próxima década, creando 600 empleos calificados en diferentes ciudades del país. EFE

