The Swiss voice in the world since 1935

El Reino Unido y Ucrania acuerdan el desarrollo conjunto de drones y tecnología militar

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 10 sep (EFE).- El Reino Unido ha anunciado un acuerdo con Ucrania para compartir diseños y desarrollar conjuntamente equipo militar avanzado, incluyendo drones interceptores de defensa aérea.

El ministro británico de Defensa, John Healey, presentará la primera iniciativa este jueves en la feria internacional de armamento DSEI en Londres: el dron interceptor ‘Proyecto OCTOPUS’, que se fabricará en este país y se entregará a Ucrania para reforzar su defensa frente a la invasión rusa.

Esos drones son más económicos que los misiles convencionales y eficaces para neutralizar los ataques aéreos rusos, como los recientes que violaron el espacio aéreo polaco, indicó Defensa en un comunicado.

El acuerdo permite la colaboración entre empresas británicas y ucranianas y el desarrollo conjunto de propiedad intelectual, potenciando la industria de defensa y la innovación tecnológica, señaló.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, destacó que «la asociación une la capacidad británica y ucraniana para generar tecnología de defensa avanzada y apoyar la lucha de Ucrania contra la agresión rusa».

Healey apuntó que el acuerdo «da a la industria británica acceso a los últimos diseños, apoya la defensa de Ucrania y muestra cómo la cooperación militar puede impulsar la innovación tecnológica».

El ministro acogió este martes y miércoles en Londres sendas reuniones del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (formato Ramstein) y de aliados E5, donde se revisó la ayuda militar a Kiev.

El Gobierno británico anunció que el Fondo Internacional para Ucrania que gestiona el Reino Unido superó los 2.000 millones de libras (2.310 millones de euros) en compromisos de ayuda. EFE

jm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR