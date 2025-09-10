El Reino Unido y Ucrania acuerdan el desarrollo conjunto de drones y tecnología militar

2 minutos

Londres, 10 sep (EFE).- El Reino Unido ha anunciado un acuerdo con Ucrania para compartir diseños y desarrollar conjuntamente equipo militar avanzado, incluyendo drones interceptores de defensa aérea.

El ministro británico de Defensa, John Healey, presentará la primera iniciativa este jueves en la feria internacional de armamento DSEI en Londres: el dron interceptor ‘Proyecto OCTOPUS’, que se fabricará en este país y se entregará a Ucrania para reforzar su defensa frente a la invasión rusa.

Esos drones son más económicos que los misiles convencionales y eficaces para neutralizar los ataques aéreos rusos, como los recientes que violaron el espacio aéreo polaco, indicó Defensa en un comunicado.

El acuerdo permite la colaboración entre empresas británicas y ucranianas y el desarrollo conjunto de propiedad intelectual, potenciando la industria de defensa y la innovación tecnológica, señaló.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, destacó que «la asociación une la capacidad británica y ucraniana para generar tecnología de defensa avanzada y apoyar la lucha de Ucrania contra la agresión rusa».

Healey apuntó que el acuerdo «da a la industria británica acceso a los últimos diseños, apoya la defensa de Ucrania y muestra cómo la cooperación militar puede impulsar la innovación tecnológica».

El ministro acogió este martes y miércoles en Londres sendas reuniones del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (formato Ramstein) y de aliados E5, donde se revisó la ayuda militar a Kiev.

El Gobierno británico anunció que el Fondo Internacional para Ucrania que gestiona el Reino Unido superó los 2.000 millones de libras (2.310 millones de euros) en compromisos de ayuda. EFE

