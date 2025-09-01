The Swiss voice in the world since 1935

El relanzamiento de ‘Tiburón’ éxito en taquilla, con el regreso de ‘Weapons’ al número uno

Redacción internacional, 1 sep (EFE).- El relanzamiento de la mítica ‘Jaws’ (‘Tiburón’) en su 50 aniversario se situó en la segunda posición de la taquilla del fin de semana, en la que la película de terror ‘Weapons’ recuperó el primer puesto en recaudación con 10, 2 millones de dólares más en Estados Unidos, y un total de 234,6 millones a nivel mundial.

‘Weapons’ volvió a liderar la taquilla después de ceder brevemente este puesto a ‘KPop Demon Hunters’ (‘Las guerreras k-pop’), una cinta de animación que se estrenó directamente en internet en la mayor parte del mundo la semana pasada.

Cincuenta años después de su estreno, ‘Jaws’ (‘Tiburón’) volvió a ser relanzada este fin de semana y consiguió una recaudación de 9,8 millones de dólares, demostrando que los clásicos siguen siendo atractivos para el público.

La tercera posición fue para ‘Caught Stealing’ (‘Bala perdida’), estrenada el pasado 29 de agosto, que sumó 9,5 millones de dólares a nivel local, para un total de 14,9 millones en todo el mundo.

‘Freakier Friday’ (‘Ponte en mi lugar de nuevo’) se situó en el cuarto puesto con, 82, 2 millones de dólares recaudados, para un total de 132 millones a nivel mundial desde su estreno el pasado 8 de agosto.

Cierra el top cinco el estreno de ‘The Roses’ (‘Los Rose’), una nueva versión de la recordada ‘The war of the Roses’ (‘La guerra de los Rose’), de 1989, protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner.

El ‘remake’, con Benedict Cumberbacht y Olivia Coldman a la cabeza, recaudó 8 millones de dólares a nivel local y 17,2 millones en todo el mundo. EFE

