El renacer de Lady Gaga y el fenómeno TikTok compensan la poca música latina en Coachella

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 10 abr (EFE).- El renacer de Lady Gaga, el viaje en el tiempo al rock de 1990 y los éxitos viralizados en TikTok impulsan una nueva edición del festival Coachella que arranca mañana con una presencia menor de lo habitual de artistas latinos en la desértica ciudad de Indio (California).

La estrella estadounidense encabeza el cartel de la primera noche del festival de música más grande de Estados Unidos en un resurgir de su faceta ‘Mother Monster’ a través de su nuevo disco ‘Mayhem’ con el que retorna a sus raíces de pop oscuro que la catapultaron a la fama.

Abrazada a la extravagancia y a una cuidada estética, Lady Gaga llevará, en esta segunda ocasión a la que asiste al festival, un abanico de éxitos que van desde el pop industrial ‘Abracadabra’, hasta la balada ‘Die With a Smile’ en la que colabora junto a Bruno Mars.

Aunque los miles de seguidores que esperan verla sobre el escenario en la noche inaugural del Coachella esperan que esta ocasión sirva para resucitar temas de sus eras anteriores, como ‘Bad Romance’, ‘LoveGame’, ‘Telephone’, ‘Poker Face’ o ‘Born This Way’.

Esta actuación marcará el principio de una larga gira mundial para Lady Gaga, quien tras pasar por varios destinos de EE.UU. y algunos países de latinoamérica como México o Brasil, dará el salto a Europa con conciertos en Berlín, París, Amsterdam o Barcelona.

Otra de las grandes estrellas que encabezan la 24 edición de Coachella la conforma la banda estadounidense ‘Green Day’ que llevará a la pista su característico rock-punk de la década de 1990.

A la cabeza de este grupo, Billie Joe Amstrong promete traer las viejas glorias ‘American Idiot’ (2004), un disco que versa sobre una fuerte protesta contra el EE.UU. de la época de George W. Bush.

A Green Day lo sucederá en la noche del sábado Travis $cott, quien cerrará la ronda de conciertos a golpe de rap psicodélico, mientras que Post Malone pondrá el broche final a la primera semana del festival con sencillos como ‘RockStar’, ‘Better Now’ o ‘Fortnight’, que interpreta junto a Taylor Swift.

De la orquesta de Gustavo Dudamel a Judeline y la cumbia peruana

A una edición que apuesta fuerte por las intérpretes femeninas de la industria, como la británica Charli xcx, las raperas Gorilla, Megan Thee Stallion, la emergente Lola Young y su ‘Messy’ o LISA, de la banda surcoreana de k-pop Blackpink, destaca la escasa presencia de músicos latinos.

Atrás quedó la época en la que el puertorriqueño Bad Bunny, el mexicano Peso Pluma o Rosalía lideraban un fluido cartel que ensalzaba el género urbano del momento, aunque no se descarta que alguna estrella latina aparezcan por sorpresa, como ya ocurrió con Shakira el año pasado, que se presentó sin avisar en la sesión de Bizarrap.

La joven promesa española Judeline, la banda de cumbia regional peruana Los Mirlos, el dúo del momento Ca7riel & Paco Amoroso o los venezolanos Rawayana y Arca se encuentran entre el selecto grupo de músicos hispanos y latinos de esta edición.

También el reputado director de música venezolano Gustavo Dudamel zarandeará su batuta en uno de los escenarios de Coachella junto a la Filarmónica de Los Ángeles (L.A. Phil) en una de las actuaciones más peculiares, ya que será la primera vez que una gran orquesta interprete sus temas en el festival de Indio.

A falta de grupos latinos, el cartel destaca por la cantidad de ‘one hit wonder’ (canciones de gran impacto) que se han popularizado a través de la aplicación de TikTok como ‘Beautiful Things’ de Benson Boone; ‘Water’ de Tyla; ‘Mantra’, de la surcoreana Jennie; ‘End of Beginning’, de Djo; ‘Calm Down’, de Rema feat. Selena Gomez o ‘I like the Way You Kiss Me’, de Artemas.

Los artistas dispondrán de una plataforma para presentar un repertorio que va más allá de una sola canción viral mientras florece en pleno desierto y bajo un sol de justicia la moda ‘coachellera’: botas vaqueras, vestidos con volantes, sombreros, detalles con flecos y los tonos tierra predominan en las tendencias de este año. EFE

