El rendimiento del bono japonés a diez años sube al 2 % tras aumento de tipos del BoJ

1 minuto

Tokio, 19 dic (EFE).- El rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años tocó este viernes el 2 %, su nivel más alto en casi veinte años, el mismo día en que el Banco de Japón (BoJ) subió los tipos de interés de referencia a corto plazo hasta el 0,75 %, en medio de una inflación que ronda el 3 % y la persistente devaluación del yen.

Los bonos, que ya llevaban tiempo marcando máximos por la preocupación por la salud fiscal del archipiélago, subieron un 0,030 % con respecto al día anterior hasta alcanzar un rendimiento del 2 % por primera vez desde mayo de 2006, señaló el diario japonés Nikkei.

El BoJ decidió este viernes, de forma unánime al término de su reunión mensual sobre política monetaria, subir hasta el 0,75 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, el nivel más alto en tres décadas en el país asiático. EFE

daa/jdg/rrt