El rendimiento del bono japonés a diez años sube al 2 % tras aumento de tipos del BoJ

Tokio, 19 dic (EFE).- El rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años tocó este viernes el 2 %, su nivel más alto en casi veinte años, el mismo día en que el Banco de Japón (BoJ) subió los tipos de interés de referencia a corto plazo hasta el 0,75 %, en medio de una inflación que ronda el 3 % y la persistente devaluación del yen.

Los bonos, que ya llevaban tiempo marcando máximos por la preocupación por la salud fiscal del archipiélago, subieron un 0,030 % con respecto al día anterior hasta alcanzar un rendimiento del 2 % por primera vez desde mayo de 2006, señaló el diario japonés Nikkei.

El BoJ decidió este viernes, de forma unánime al término de su reunión mensual sobre política monetaria, subir hasta el 0,75 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, el nivel más alto en tres décadas en el país asiático.

El BoJ optó por elevar la tasa por primera vez desde el pasado enero, fijada hasta ahora en el 0,5 %, señalando que la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses se ha reducido y hay señales de aumento salarial «de forma constante» el próximo año, según un comunicado.

Paralelamente y tras décadas de deflación en la cuarta mayor economía global, los precios han aumentado por encima de los objetivos del BoJ y los hogares en el archipiélago han acusado la inflación en un contexto de estancamiento o caída real de los salarios.

Los precios aumentaron un 3 % el pasado noviembre, misma cifra que el mes anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones japonés.

El Parlamento nipón dio luz verde recientemente a un presupuesto suplementario para 2025 valorado en 18,3 billones de yenes (más de 100.000 millones de euros), clave para poner en marcha un ambicioso paquete de estímulos que busca hacer frente a los efectos de la persistente inflación. EFE

