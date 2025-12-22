El rendimiento del bono japonés sigue subiendo y toca el 2,1 % por primera vez desde 1999

Tokio, 22 dic (EFE).- El rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años tocó este lunes el 2,1 %, su nivel más alto desde febrero de 1999, ante la perspectiva de que el Banco de Japón (BoJ) continúe subiendo los tipos de interés tras elevarlos el pasado viernes en 25 puntos básicos hasta el 0,75 %.

El barómetro por excelencia sobre los tipos a largo plazo subió 8,5 puntos básicos con respecto al viernes pasado, señaló el diario japonés Nikkei.

El BoJ decidió de forma unánime el viernes subir hasta el 0,75 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, el nivel más alto en tres décadas en el país asiático, elevando por primera vez la tasa desde el pasado enero.

El banco central dejó además la puerta abierta a futuras subidas de la tasa de interés de referencia, en función de la mejora de la actividad económica y los precios, lo que junto a la preocupación por el empeoramiento de la salud fiscal del archipiélago ha elevado el rendimiento de los bonos a largo plazo.

El Parlamento nipón dio luz verde recientemente a un presupuesto suplementario para 2025 valorado en 18,3 billones de yenes (más de 100.000 millones de euros). Se trata de un gasto clave para poner en marcha un ambicioso paquete de estímulos contra los efectos de una persistente inflación superior al objetivo del 2 % marcado por el BoJ, que en los últimos meses se ha situado en torno al 3 %.

Paralelamente, la subida de tipos de interés al 0,75 % no ha frenado la depreciación del yen. Este lunes se cambiaba en el entorno de los 157,2 yenes por dólar, su nivel más bajo del último mes, y se acercaba también esta mañana a su mínimo histórico frente al euro, en el entorno de los 184,2 yenes por unidad.

El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Atsushi Mimura, expresó hoy la preocupación del Gobierno por los «movimientos unilaterales y rápidos» del yen y afirmó que el archipiélago tomará «medidas apropiadas». EFE

