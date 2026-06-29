El reportero francés Gleizes cumple un año encarcelado en Argelia en espera de un indulto

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París, 29 jun (EFE).- El periodista deportivo francés Christophe Gleizes, de 37 años, cumplió este lunes un año encarcelado en Argelia con una condena por apología del terrorismo, mientras espera un indulto de la presidencia argelina en medio de una mayor implicación del mundo del fútbol para su liberación.

«Seguimos esperando, con esperanza y dignidad, que Christophe regrese a casa», señaló en un comunicado divulgado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) Francis Godard y Sylvie Gleizes, padrastro y madre, respectivamente, del periodista.

Especializado en información sobre fútbol, Gleizes fue arrestado a mediados de 2024 durante un viaje a Argelia para efectuar varios reportajes, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, un grupo bereber considerado terrorista por las autoridades de Argel.

El colaborador de las publicaciones So Foot y Society fue condenado en junio de 2025 por un tribunal de primera instancia a siete años de prisión por «apología del terrorismo», pena confirmada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Argelia.

La familia de Gleizes decidió, a inicios de 2026, retirar un recurso que había formalizado ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que eso contribuiría a facilitar un posible indulto presidencial por parte del jefe de Estado argelino, Abdelmadjid Tebboune.

El arresto y el proceso del joven reportero se produjeron en una fase de alta tensión entre Argel y París, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, reconociese en 2024 la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, gesto interpretado como una afronta por Argelia.

Aunque en los últimos meses los roces entre el país magrebí y el europeo se han rebajado y ha habido contactos ministeriales de alto nivel, la liberación de Gleizes no se ha producido, ni siquiera tras haber comenzado el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá y para el que el periodista estaba acreditado.

La familia de Gleizes se ha quejado públicamente de la falta de compromiso por parte de gran parte del fútbol profesional, incluido el PSG, el club de corazón del periodista.

Apoyo de Infantino y Deschamps

No obstante, últimamente, ha logrado el apoyo, aunque tímido, de figuras como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del seleccionador de Francia, Didier Deschamps.

«Tuve la oportunidad de conocer a sus padres en la final de la Copa de Francia. Espero, por él y por su familia, que pueda estar aquí lo antes posible y hacer él mismo sus preguntas», comentó Deschamps el pasado 15 de junio, en pleno Mundial.

La familia de Gleizes se había marcado el inicio de este evento (11 de junio) como la fecha en la que confiaba que se produjera la liberación del reportero.

Su caso recuerda al del escritor francoargelino Boualem Sansal, hoy con 81 años y enfermo de cáncer.

Sansal permaneció entre rejas en Argelia durante un año, entre noviembre de 2024 y 2025, tras haber sido condenado a cinco años de prisión por «atentar contra la unidad nacional» por unas declaraciones que dio en una entrevista sobre la historia de la soberanía marroquí sobre una parte del territorio actual de Argelia.

El escritor logró a finales de 2025 un indulto del presidente argelino gracias a la mediación de Alemania. EFE

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