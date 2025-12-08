El representante comercial adjunto de EEUU viaja a India para cerrar el acuerdo bilateral

Nueva Delhi, 8 dic (EFE).- El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Rick Switzer, visitará este miércoles la India para seguir trabajando en el cierre de un acuerdo de comercio entre ambos países, que podría reducir los aranceles punitivos impuestos por Washington a las exportaciones indias por la compra de petróleo ruso.

«El representante comercial adjunto de EE.UU., el embajador Rick Schweitzer, visitará la India el 10 y el 11 de diciembre», afirmó este lunes el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal.

«Ambos gobiernos siguen trabajando para cerrar un acuerdo bilateral de comercio que sea justo, equilibrado y beneficioso para ambas partes en múltiples sectores», añadió.

La India y Estados Unidos negocian desde hace tiempo un acuerdo comercial que permitiría reducir los aranceles estadounidenses impuestos en agosto a las exportaciones indias, que pasarían del 50 % actual a un rango de entre el 15 % y el 16 %.

Según un informe publicado en octubre por el diario económico indio Mint, el acuerdo implicaría concesiones por ambas partes, con una reducción gradual de las importaciones indias de petróleo ruso y una mayor entrada de maíz y harina de soja no modificados genéticamente procedentes de Estados Unidos, que busca nuevos mercados tras la caída de sus exportaciones a China.

A cambio, se espera que Washington ofrezca concesiones en el comercio energético.

El posible pacto buscaría resolver la tensión generada por los gravámenes impuestos por Washington, que aplica actualmente un arancel combinado del 50 % a ciertos productos indios, incluyendo un 25 % de penalización impuesto en agosto por la compra india de petróleo ruso.

Estados Unidos es el mayor mercado para las exportaciones de mercancías de la India, con un valor de 86.510 millones de dólares en el último año fiscal y una balanza comercial favorable a Nueva Delhi. EFE

