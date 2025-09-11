El representante de Trump para Ucrania está de visita de trabajo en Kiev
Kiev, 11 sep (EFE).- El representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, se encuentra actualmente en Kiev de visita de trabajo, dijo una fuente conocedora de la visita a la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform.
“Podemos confirmar la información de que el representante especial del presidente de EE.UU., Keith Kellogg, se encuentra en Ucrania, en Kiev, de visita de trabajo”, aseguró la fuente a la agencia ucraniana.
Kellogg ya ha visitado la capital de Ucrania en anteriores ocasiones y se ha reunido repetidamente con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros dirigentes del país invadido por Rusia.
Esta nueva visita sale a la luz poco después de que Zelenski anunciara contactos entre la Unión Europea y EE. UU. sobre la posibilidad de que ambas partes aprueben nuevas sanciones contra Rusia de forma coordinada. EFE
mg/smm/rod