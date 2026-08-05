El responsable de una empresa de drones rusos, en estado crítico, tras atentado con bomba

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Moscú, 5 ago (EFE).- El director general de la empresa rusa Uraldronzavod, especializada en la producción de drones kamikaze FPV Upir, Vladímir Tkachuk, se encuentra en estado crítico tras ser víctima hoy de un atentado con bomba, según fuentes policiales.

«A consecuencia de la explosión de su automóvil resultó herido Vladímir Tkachuk. Se encuentra en cuidados intensivos en estado grave, los médicos luchan por su vida», informó a la agencia rusa TASS una fuente policial.

Según el canal de Telegram Mash, el empresario resultó herido tras la detonación de una bomba plantada en los bajos de su automóvil Mercedes Benz en la localidad Bolshói Istok, en las cercanías de la ciudad de Yekaterimburgo, la capital de los Urales. EFE

mos/rml