El responsable para Gaza de la Junta de Paz celebra el plan israelí para desplegar la ISF

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Jerusalén, 26 jul (EFE).- El responsable de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov, celebró este domingo la decisión de Israel de facilitar el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en la Franja, después de que el Gabinete de Seguridad israelí aprobara un programa piloto para crear una zona humanitaria en Rafah bajo supervisión internacional.

«Doy la bienvenida a las medidas adoptadas por Israel que permiten el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, de conformidad con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU», escribió Mladenov en un mensaje publicado en la red social X.

El diplomático búlgaro afirmó que la llegada de la ISF representa «una parte fundamental del marco acordado para estabilizar Gaza, apoyar la desmilitarización y facilitar la transición hacia una administración transitoria palestina eficaz bajo el Consejo Nacional de Gobierno de Gaza».

Mladenov añadió que la prioridad pasa ahora por avanzar en la aplicación del denominado «plan de 20 puntos para Gaza, incluida la hoja de ruta presentada por los mediadores» para consolidar el alto el fuego y poner en marcha la transición política y administrativa en el enclave palestino.

El mensaje fue publicado horas después de que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara un programa piloto para restablecer la gestión de recursos básicos en una zona del sur de Gaza, supervisada por organismos de la Junta de Paz y que contempla el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización.

Según la prensa israelí, el proyecto comenzará en las próximas semanas en Rafah, ciudad situada en el extremo sur de la Franja y bajo control del Ejército israelí. La iniciativa prevé la creación de una zona piloto administrada por el Gobierno tecnócrata palestino, con el respaldo de la ISF, una fuerza multinacional cuya constitución se encuentra en marcha y que, de acuerdo con medios israelíes, estaría integrada por representantes de varios países considerados aliados de Israel. EFE

ybp/fpa