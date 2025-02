El retorno de los bienes culturales en África coge impulso en la comunidad internacional

Adís Abeba, 2 feb (EFE).- El debate sobre el retorno y la restitución de los bienes culturales en África ha experimentado un cambio significativo a nivel global y, en los últimos años, la comunidad internacional ha dado pasos importantes para reconocer la necesidad de devolver piezas de patrimonio cultural, no sólo como un acto comercial, sino como un gesto simbólico e incluso religioso.

“Lo más interesante es que, en un tema tan sensible como este, que implica cuestiones históricas y críticas, el discurso ha cambiado por parte de los países occidentales, especialmente en Europa y Estados Unidos”, asegura a EFE en una entrevista telefónica el subdirector general de cultura de la Unesco, Ernesto Ottone.

Ottone, que viajó esta semana a la capital etíope, Adís Abeba, en el marco de una conferencia sobre el retorno y la restitución de los bienes culturales africanos organizada por la Unesco, remarca que en los últimos siete años “se ha avanzado mucho en el diálogo”.

“Lo más importante ha sido reconocer que el retorno de un objeto o de un artefacto valioso tiene un significado que ya no es solamente comercial, es sobre todo simbólico y, muchas veces, religioso”, sostiene.

Nuevas formas de retorno y restitución

En la conferencia, que reunió el lunes por primera vez a los 54 países del continente, participaron un gran número de expertos para analizar nuevas formas de acuerdo y cooperación en materia de retorno de bienes culturales y se defendió que no existen modelos únicos para abordar el retorno, sino que hay que buscar aquellos que mejor funcionen en cada contexto.

“No hay que ser dogmático (…). Se deben buscar modalidades adecuadas para cada caso, respetando el acceso de las comunidades a su propio patrimonio”, argumenta Ottone.

Así, en muchos casos todavía se dan los acuerdos bilaterales tradicionales, pero también han cogido impulso los acuerdos multilaterales, con mediación o incluso a través del comité de restitución de la Unesco.

El exministro de Cultura chileno ejemplifica los grandes avances en la materia destacando los casos de Países Bajos y Alemania, que han impulsado a nivel nacional importantes debates con museos, encargados de patrimonio e instituciones culturales de los países de origen para desarrollar distintos mecanismos de repatriación de objetos que corresponden a la época colonial.

“En algunos casos no fueron robos, sino simplemente entregas o regalos, pero se hicieron en condiciones distintas. En Países Bajos hubo una reflexión de fondo sobre cómo ese objeto llegó al país, que va más allá de si llegó con los papeles idóneos”, explica.

Un aspecto crucial que surgió en la conversación durante la conferencia fue la necesidad de reconocer el valor simbólico y cultural de los objetos devueltos, que no solo representan arte, sino también la identidad de las comunidades de origen.

En este sentido, Ottone destaca que el debate no debe limitarse a la restitución de bienes a los museos, sino a la consideración de los lugares sagrados o históricos donde estos objetos originalmente pertenecían.

“Lo que se debate es que la decisión de dónde vuelve ese objeto pertenece también a las comunidades y no solamente al Estado (…). Si un objeto fue tomado de un lugar sagrado que, desde la perspectiva occidental, no se considera tal, pero para una comunidad africana tiene un valor especial, entonces ellos consideran que su restitución debe decidirse en consulta con los líderes tradicionales, no solo con los Estados”, dice.

Garantizar el acceso de las comunidades a su propio patrimonio

Por otro lado, Ottone destaca la importancia de garantizar que las comunidades africanas tengan acceso a su patrimonio cultural, que ha sido en gran parte inaccesible debido a las políticas coloniales pasadas.

La restitución, por tanto, no sólo implica la devolución de los objetos, sino también el reconocimiento del derecho fundamental de las comunidades a disfrutar y preservar su propia historia.

“Toda persona tiene derecho a acceder y apreciar sus bienes culturales (…). Toda comunidad debería tener acceso a disfrutar de sus bienes culturales o de reconocerse en su identidad y en su pasado”, subraya el subdirector de Cultura de la Unesco.

“Creemos que ese tema hay que avanzar porque hay una necesidad intrínseca de las comunidades de tener lo que lo hace, al final, comunidad, que es su historia”, añade.

Con este cambio en la narrativa global y el fortalecimiento de los mecanismos de restitución, Ottone prevé que en los próximos años aumenten los acuerdos entre países para devolver más artefactos culturales a sus lugares de origen, un paso fundamental para reparar injusticias históricas y fortalecer la identidad cultural africana.

Bajo esta cooperación internacional y preguntado por si las políticas de recorte de gasto de la nueva administración estadounidense liderada por Donald Trump podrían tener un impacto en los programas de la Unesco, Ottone se limita a afirmar que la organización “es un espacio donde todos tienen que estar, creemos firmemente que eso es lo que debería pasar”. EFE

