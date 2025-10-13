El retraso de la cumbre de Egipto obliga a Sánchez a cambiar planes de regreso a España

Sharm el Sheij (Egipto), 13 oct (EFE).- El retraso de la ceremonia de firma de la paz en Gaza celebrada en Egipto provocó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, modificara sus planes de regreso a España, ya que lo hará de madrugada y en un avión distinto al utilizado en la ida.

El avión Airbus 310 en el que se desplazó a Egipto junto al resto de su delegación debía salir de regreso a España antes de las 21:00 hora local ya que era el límite para las horas reglamentarias fijadas para la tripulación.

Debido al retraso, prevé partir de Sharm el Sheij a las 23:00 hora local en un avión Falcon que siempre acompaña al Airbus para poder utilizarlo ante cualquier incidencia y que, en este caso, no está condicionado por el horario de su tripulación.

Si se cumple el nuevo plan de vuelo, Sánchez podría llegar a Madrid hacia las cuatro de la madrugada.

Mientras tanto, el grueso de la delegación que le acompañó en Sharm el Seij vuela de regreso a España en el avión de más capacidad y utilizado por el presidente del Gobierno a la ida.

Sánchez prevé mantener sin cambios la entrevista radiofónica que tiene en su agenda para primera hora y, después, presidir la reunión semanal del Consejo de Ministros. EFE

