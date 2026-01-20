El rey Carlos de Inglaterra envía mensaje a Felipe VI «entristecido» por accidente trenes

Londres, 20 ene (EFE).- El rey británico Carlos III envió hoy un mensaje al rey Felipe VI para expresarle la «profunda consternación y tristeza» por el accidente de trenes del domingo en Adamuz, en el que han muerto al menos 41 personas.

En el mensaje, escrito en su nombre y el de su esposa Camila en la cuenta de X de la familia real británica, dice a Felipe VI que tiene «al pueblo español en lo más sentido de nuestras oraciones», y ofrece toda su «solidaridad y simpatía a todos los que hayan sufrido la pérdida desgarradora de sus seres queridos».

Asimismo, dedica un párrafo para rendir homenaje al operativo de servicios de emergencia que acudieron al lugar de los hechos a rescatar a los heridos y ayudar en la búsqueda de cadáveres, unas personas por las que siente «gran admiración por su generosa entrega y su compromiso inquebrantable de ayuda a los demás en tiempos de necesidad». EFE

