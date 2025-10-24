El rey Carlos III recibe a Zelenski antes de la reunión de la Coalición de Voluntarios

Londres, 24 oct (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido recibió este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, antes del comienzo de la reunión de la Coalición de Voluntarios, para abordar la ayuda a Ucrania.

Al llegar al castillo y fortaleza de Windsor, se entonó el himno nacional ucraniano y Zelenzki fue invitado a pasar revista al Primer Batallón de la Guardia de Granaderos, antes de celebrar una audiencia con el jefe de Estado del Reino Unido.

Esta tarde, Zelenski participará en la reunión de la Coalición de Voluntarios, cuyo objetivo será evaluar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra que empezó en 2022.

El primer ministro británico, Keir Starmer, presidirá la cita presencial y telemática en el Ministerio de Exteriores, a la que también asistirán en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia.EFE

