El rey Carlos III. «profundamente entristecido» por el choque de dos trenes en Inglaterra

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Londres, 20 jun (EFE).- El rey británico Carlos III está «profundamente entristecido» por el accidente ferroviario del viernes en el centro de Inglaterra, en el que un maquinista perdió la vida y 33 personas resultaron heridas de gravedad.

Un portavoz del palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica, indicó este sábado que el monarca recibe información periódica sobre el choque de dos trenes ocurrido cerca de la ciudad de Bedford, en el centro de Inglaterra.

«Sus pensamientos y condolencias están con la familia del fallecido y con todos los heridos o afectados por tan trágico incidente», agregó.

Sobre las 17.15 hora local (16.15 GMT) del viernes, dos trenes que se dirigían a la estación londinense de St Pancras -uno de ellos procedente de la localidad inglesa de Corby y el otro de la ciudad de Nottingham- chocaron cerca de Bedford.

Se estima que uno de los trenes se detuvo debido a un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con el primero en su parte trasera.

Según el sindicato de maquinistas Aslef, el fallecido iba en el tren procedente de Corby.

El servicio británico de ambulancias ha indicado que 33 personas resultaron heridas de gravedad y otras 56 heridas leves.

Fuentes de los ferrocarriles de East Midlands Railways informaron este sábado de que habrá una alteración en los servicios de trenes de la línea donde se produjo el accidente, mientras que la ministra británica de Transporte, Heide Alexander, indicó que habrá una «investigación rigurosa» sobre lo ocurrido. EFE

vg/llb