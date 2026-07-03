El rey de Camboya, Norodom Sihamoni, regresa a Nom Pen tras tratarse de cáncer en China

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Bangkok, 5 jul (EFE).- El rey de Camboya, Norodom Sihamoni, regresó este viernes a Nom Pen procedente de China, donde recibía tratamiento desde febrero por un cáncer de próstata, informan los medios oficiales.

La salud del soberano, quien fue sometido a una cirugía durante su enfermedad, está «mejorando» después de más de tres meses de tratamiento, por lo que los médicos chinos le permitieron viajar de vuelta a su país, apuntó el martes la Casa Real.

Sihamoni, de 73 años, fue recibido hoy por el primer ministro, Hun Manet, y su padre Hun Sen, quien gobernó la nación durante casi cuatro décadas, entre otros políticos que acudieron al aeropuerto de Nom Pen, informa la estatal Agencia de Prensa de Camboya.

«El rey ha llegado sano y salvo», apuntó en Facebook Hun Sen, actual presidente del Senado y regente en ausencia del soberano.

El rey camboyano viajó a Pekín a principios de año para someterse a controles médicos y en abril compartió su diagnóstico de cáncer al anunciar que permanecería en China para recibir tratamiento médico.

Sihamoni ascendió al trono en octubre de 2004 para suceder a su padre, Norodom Sihanuk, quien abdicó por motivos de salud y falleció en 2012 en la capital china.

Hasta entonces el actual monarca era casi un desconocido para los camboyanos al permanecer al margen de los asuntos de su país durante todo el último reinado de Sihanuk, visto como uno de los padres de la Camboya moderna tras tumultuosas décadas de guerra civil.

Durante el régimen de terror impuesto por el Jemer Rojo (1976-1979), el entonces príncipe Sihamoni permaneció detenido y confinado con los reyes de Camboya y algunos de sus hermanos en el Palacio Real de Nom Pen.

Después de ejercer como secretario de su padre, Sihamoni se traslado a París en 1981 donde trabajó como profesor de danza clásica y pedagogía artística en los conservatorios Gabriel Faure, Mozart y Marus Petipa.

En 1991, tras la firma del Acuerdo de Paz para Camboya, Sihamoni fue nombrado embajador ante Naciones Unidas y dos años mas tarde representante permanente de su país ante la UNESCO.

El rey habla con fluidez francés, inglés, jemer, checo y ruso y es considerado el más culto de los miembros de la casa real camboyana. Sihamoni permanece soltero y no tiene descendencia.

A diferencia de la mayoría de las monarquías, donde el trono se hereda directamente de padres a hijos, el rey de Camboya es elegido cuando el puesto queda vacante (por muerte o abdicación) por un grupo selecto de líderes políticos y religiosos conocido como el Consejo Real del Trono. EFE

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