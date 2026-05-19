El rey de España llega a Canadá, junto al vicepresidente, en su primera visita oficial

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Toronto, 19 may (EFE).- Felipe VI aterrizó este miércoles en Ottawa donde inicia este martes su primer viaje oficial a Canadá, una visita de carácter eminentemente económico y comercial, aunque también con un componente cultural y personal ya que irá al colegio Lakefield, donde estudió en 1985 y donde se encontrará con sus compañeros de promoción.

El rey de España, que realiza este viaje acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fue recibido a su llegada al aeropuerto internacional MacDonald-Cartier de la capital canadiense por el ministro de transportes de Canadá, Steve Mackinnon; el embajador de España en el país, Alfredo Martínez Serrano; el jefe de protocolo de Canadá, Sébastien Carrière; y el embajador de Canadá en España, Jeffrey Marder.

Felipe VI se reunirá en las próximas horas con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca inglés, en su residencia de Rideau Hall, donde posteriormente ofrecerá una cena en honor del rey de España.

Junto a Felipe VI y el vicepresidente primero del Gobierno asisten por parte de la delegación española el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino; el embajador de España en Canadá; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y la consejera diplomática de la Casa de Su Majestad el Rey, Carmen Castiella.

Por parte canadiense, asistirán el embajador de Canadá en España; el secretario de la gobernadora general de Canadá Ken Mackillop; el viceministro adjunto para Europa, Oriente Medio y el Ártico del Gobierno de Canadá, Alexandre Lévêque, y la comisionada jefa de Comercio, Sarah Wilshaw.

La visita se produce en un contexto de intensificación de los contactos de alto nivel entre España y Canadá y de renovado impulso de los vínculos bilaterales

El miércoles 20 de mayo, segunda jornada del viaje, ya en Toronto, el jefe del Estado español asistirá a un importante encuentro empresarial, además de participar en reuniones con inversores y en contactos con autoridades canadienses para fortalecer las relaciones comerciales con este país.

También el miércoles, se reunirá con la colonia española en Canadá y entregará posteriormente a la escritora canadiense Margaret Atwood el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía en la Universidad Victoria, un acto al que asistirá el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

El jueves 21 de mayo, Felipe VI regresará tras más de 40 años al Lakefield College School, donde siendo príncipe estudió entre 1984 y 1985 el equivalente al Curso de Orientación Universitaria (COU), la etapa más personal para el rey de este viaje a Canadá.

Además de estudiar en Lakefield, como príncipe de Asturias viajó a Canadá en 1986, con ocasión de la Expo Internacional de Vancouver, y en 1989, con motivo del XIV Congreso Mundial de la Energía en Montreal. EFE

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