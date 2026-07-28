El rey de España se reúne con Keiko Fujimori y prometen a fortalecer la relación bilateral

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Lima, 27 jul (EFE).- El rey de España, Felipe VI, se reunió este lunes con la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, en el día previo a la investidura presidencial que se celebrará el martes, y se comprometieron a fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

«La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con su majestad el rey de España, Felipe VI, en la que reafirmaron los lazos de amistad entre ambos países, así como su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio entre Perú y España», informó la oficina de la presidenta electa en redes sociales.

Del mismo modo, la Casa Real española también publicó en redes sociales imágenes del encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de Torre Tagle, la sede la Cancillería peruana, ubicada en el centro histórico de la capital.

El jefe de Estado español llegó en la mañana de este lunes a Lima y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Carlos Pareja, y por el embajador de Perú en España, Alejandro Abellán García de Diego, en una breve ceremonia protocolaria en la que no se emitieron declaraciones.

Antes de reunirse con Fujimori, Felipe VI mantuvo un encuentro con representantes de la comunidad española en el país andino y una reunión con el presidente interino, José María Balcázar, en el Palacio de Gobierno.

Es la segunda investidura presidencial a la que Felipe VI asiste en Perú desde que fue proclamado rey, tras haberlo hecho hace cinco años en 2021 con Pedro Castillo.

Con la toma de mando de Keiko Fujimori, quien fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos, el fujimorismo volverá al Gobierno cerca de veintiséis años después de que su padre, Alberto Fujimori, dimitiera en medio de un gigantesco escándalo de corrupción, tras lo cual fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, entre otros cargos.EFE

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