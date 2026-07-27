El rey de España se reúne con presidente de Perú y resaltan «históricos lazos de amistad»

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Lima, 27 jul (EFE).- El rey de España, Felipe VI, se reunió este lunes con el presidente interino de Perú, José María Balcázar, en un encuentro donde resaltaron los históricos lazos de amistad entre Perú y España, y reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo la Asociación Estratégica Reforzada que mantienen ambas naciones desde el 2015, según informó la Presidencia peruana.

Balcázar, que este martes entregará el mando presidencial de Perú a la presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al jefe de Estado español en el Palacio de Gobierno de Lima, pocas horas después de que llegase a la capital peruana para asistir a la ceremonia de investidura.

«La presencia del rey Felipe VI en la transmisión del mando supremo reafirma la cercanía entre el Perú y España, así como la solidez de una relación basada en la cooperación, el diálogo y los valores democráticos compartidos», sostuvo el Ejecutivo.

Agregó que la reunión permitió revisar el estado de la relación bilateral y abordar asuntos de interés común, como el diálogo político, el comercio, las inversiones, la cooperación para el desarrollo y la lucha conjunta contra el crimen organizado y el narcotráfico.

«El encuentro permitió reconocer, además, el papel de la comunidad peruana residente en España, conformada por aproximadamente medio millón de personas, como un puente humano, social y cultural entre ambas naciones», agregó la información difundida.

Asimismo, ambas autoridades destacaron la importancia de avanzar en la suscripción del convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, instrumento que contribuirá a promover nuevas inversiones y fortalecer los vínculos económicos.

Felipe VI llegó la mañana de este lunes y fue recibido en las escalinatas de la aeronave que lo trasladó desde España por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y por el embajador de Perú en España, Alejandro Abellán García de Diego, en una breve ceremonia protocolaria en la que no se emitieron declaraciones.

Es la segunda investidura presidencial a la que Felipe VI asiste en Perú desde que fue proclamado rey, tras haberlo hecho hace cinco años en 2021 con Pedro Castillo.

Con la toma de mando de Keiko Fujimori, quien fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos, el fujimorismo volverá al Gobierno cerca de veintiséis años después de que su padre, Alberto Fujimori, dimitiera en medio de un gigantesco escándalo de corrupción, tras lo cual fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, entre otros cargos.EFE

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