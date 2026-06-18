El rey de España se reunirá con Sheinbaum en Ciudad de México el próximo 25 de junio

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Madrid, 18 jun (EFE).- El rey de España, Felipe VI, se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 25 de junio en Ciudad de México, según informó este jueves la Casa Real.

El encuentro visibilizará el acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

Según la Casa Real, Felipe VI, atendiendo a una invitación de Sheinbaum, hará una escala en Ciudad de México de camino al viaje a Guadalajara para asistir al partido del Mundial de Fútbol que disputarán la selección española y la de Uruguay el viernes 26 de junio.

La Casa Real enmarcó el viaje en «un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales» de España y México. EFE

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