El rey de España visita el monasterio de Santa Catalina y recibe llaves de Arequipa (Perú)

Arequipa (Perú), 15 oct (EFE).- El rey de España, Felipe VI, realizó este miércoles una visita al Monasterio de Santa Catalina de Siena, de la ciudad peruana de Arequipa, a donde llegó para participar en el décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) y cuyo alcalde le entregó las llaves de la también llamada Ciudad Blanca.

El monarca español llegó al monasterio, uno de los más grandes de América Latina, para asistir al almuerzo oficial ofrecido con motivo del principal día del CILE, donde se desarrolló la sesión solemne con la participación de escritores como el español Javier Cercas y el colombiano Juan Gabriel Vásquez.

Felipe VI tuvo un recorrido guiado por las diferentes estancias del complejo, una obra maestra de la arquitectura colonial construida en 1579 con numerosas habitaciones, plazas, ornamentadas fuentes y sinuosas calles empedradas, dentro del mismo centro de Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca por el sillar volcánico de ese color con el que se construyeron sus edificios.

El rey de España también recibió las llaves de esta ciudad del sur de los Andes peruanos de manos de su alcalde, Víctor Hugo Rivera, quien lo nombró como huésped ilustre en un encuentro donde saludó a los miembros del concejo municipal.

El jefe de Estado español también firmó en el libro de oro de visitantes de la ciudad antes de participar en la sesión solemne y en el posterior homenaje póstumo al escritor Mario Vargas Llosa, fallecido en Lima hace seis meses.

El décimo Congreso Internacional de la Lengua Española se celebra del 13 al 17 de octubre en la ciudad natal del escritor Mario Vargas Llosa, cuya figura es la principal protagonista de este encuentro, con un homenaje en el que también participará el monarca. EFE

