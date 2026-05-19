El rey de España y el primer ministro canadiense se encuentran en Ottawa

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Toronto (Canadá), 19 may (EFE).- El rey de España, Felipe VI, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se encontraron este martes en Ottawa con motivo de la cena organizada en honor del jefe del Estado español en la primera jornada de las tres que durará su primer viaje oficial a Canadá, una visita de marcado carácter económico y comercial.

Una cena de bienvenida que fue ofrecida por la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca inglés, en su residencia de Rideau Hall. El rey y Carney tuvieron ocasión de reunirse antes de la cena.

La asistencia del primer ministro canadiense fue confirmada pocas horas antes por su gabinete, ya que no estaba previsto que acudiese por no tratarse de un viaje de Estado, y su presencia fue interpretada por la delegación española como una muestra de aprecio y respeto por parte de Carney hacia el rey y hacia España.

La cena fue además el último recibimiento de un jefe de Estado en Canadá por parte de Mary Simon, ya que será sustituida por la jurista Louise Arbour. Simon hizo historia en 2021 cuando se convirtió en la primera persona indígena -nació en una comunidad inuk, en una de las regiones árticas del país- en ocupar el cargo de gobernadora general de Canadá, una responsabilidad principalmente protocolaria.

El viaje de Felipe VI a Canadá tiene como objetivo reforzar los vínculos de España con un socio estratégico y afín en momentos de creciente incertidumbre global y cuando este país, el segundo más grande del mundo, intenta romper con la excesiva dependencia que tiene con Estados Unidos después del rechazo que ha despertado en el gobierno canadiense los aranceles impuestos por Donald Trump.

Una situación que supone una oportunidad con España, que comparte además con Canadá valores como el multilateralismo y el derecho internacional y cuyas relaciones bilaterales han cumplido ya 91 años.

En paralelo, se ha reforzado también la relación con la UE de tal forma que el país norteamericano participó recientemente por primera vez en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CEP), donde Carney definió a Canadá como «el más europeo de los países no europeos».

A la cena en Ottawa asistió además el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que acompaña al rey en este viaje a Canadá, en la tercera ocasión que acude a este país tras las visitas de octubre de 2024 y diciembre de 2025.

La delegación española estuvo integrada además por el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino; el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y la consejera diplomática de la Casa de Su Majestad el Rey, Carmen Castiella.

Por parte canadiense, participaron también el embajador de Canadá en España, Jeffrey Marder; el secretario de la gobernadora general de Canadá Ken Mackillop; el viceministro adjunto para Europa, Oriente Medio y el Ártico del Gobierno de Canadá, Alexandre Lévêque, y la comisionada jefa de Comercio, Sarah Wilshaw.

El miércoles 20 de mayo, segunda jornada del viaje, ya en Toronto, el jefe del Estado español asistirá a un importante encuentro empresarial, además de participar en reuniones con inversores y en contactos con autoridades canadienses para fortalecer las relaciones comerciales con este país.

Unos encuentros que se desarrollarán en el MaRS Centre de Toronto, uno de los principales centros de innovación y emprendimiento tecnológico de Canadá, y en los que estará presente el ministro de IA e Innovación Digital de Canadá, Evan Solomon.

Un encuentro con la colonia española en Canadá y la entrega a la escritora canadiense Margaret Atwood del III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía en la Universidad Victoria, serán otros de los actos que protagonizará el miércoles Felipe VI en Toronto. EFE

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