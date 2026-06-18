El rey de España y Sheinbaum se reunirán en México el 25 de junio

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El rey de España se reunirá con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el 25 de junio en México, un día antes de que Felipe VI acuda a un partido del Mundial, como parte de la «intensificación de las relaciones bilaterales», anunció este jueves la Casa Real.

Ambos países tuvieron roces diplomáticos en los últimos años por la exigencia del gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos en la conquista. Pero recientemente hicieron gestos de acercamiento, como cuando el rey admitió en marzo que hubo «muchos abusos» en aquel periodo.

Poco después de esas inéditas palabras del jefe de Estado español, Sheinbaum informó que entre los jefes de Estado invitados al Mundial de fútbol estaba Felipe VI.

De camino a Guadalajara, donde asistirá al partido España-Uruguay el 26 de junio, «el rey hará una escala el jueves 25 de junio en Ciudad de México para atender la invitación de la presidenta Sheinbaum y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional», indicó la Casa Real en un mensaje transmitido a la AFP.

«Este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales», agregó el mensaje.

Sheinbaum ya había dicho el martes que el encuentro era «probable».

La solicitud de unas disculpas de la Corona española la hizo primero en 2019 el entonces presidente Manuel López Obrador, pero Sheinbaum la mantuvo y no invitó al rey a su investidura en 2024.

En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.

El deshielo comenzó en octubre de 2025, cuando el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció el «dolor e injusticia» causado a «los pueblos originarios» en América, a lo que siguieron las palabras del rey en marzo pasado.

Sheinbaum, quien saludó los dichos del rey como un «gesto de acercamiento», dio por zanjado el desencuentro con España durante una visita a Barcelona en abril, cuando afirmó que «nunca ha habido» crisis diplomática.

du/rs/avl