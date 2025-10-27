El rey de Jordania cree que países extranjeros no aceptarían imponer la paz en Gaza

2 minutos

Londres, 27 sep (EFE).- El rey Abdalá II de Jordania ha indicado que los países extranjeros rechazarían una petición para imponer la paz en Gaza, si despliegan fuerzas en la franja palestina en virtud del plan de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el plan de paz de 20 puntos de Trump, los estados árabes y sus socios internacionales deben comprometer fuerzas de estabilización que entrenarán y brindarán apoyo a las fuerzas policiales palestinas en Gaza, y consultarán con Jordania y Egipto, quienes cuentan con amplia experiencia en este campo.

Además, la organización terrorista palestina Hamás debe desarmarse y ceder el control político del territorio.

«¿Cuál es el mandato de las fuerzas de seguridad dentro de Gaza? Esperamos que sea de mantenimiento de la paz, porque si se trata de imponer la paz, nadie querrá eso», declaró el monarca en una entrevista con la cadena británica BBC divulgada este lunes.

«El mantenimiento de la paz consiste en apoyar a la policía local, a los palestinos, a quienes Jordania y Egipto están dispuestos a entrenar en gran número, pero eso lleva tiempo. Si patrullamos Gaza con armas, no es una situación en la que ningún país quiera involucrarse», puntualizó.

La emisora resalta que los comentarios del rey reflejan la inquietud de EE.UU. y otros países por verse arrastrados a un conflicto entre Hamás e Israel o entre Hamás y otros grupos palestinos.

Abdalá II afirmó que no enviaría fuerzas jordanas a Gaza porque su país está «demasiado cerca políticamente» de la situación.

Más de la mitad de la población jordana es de ascendencia palestina y, a lo largo de décadas, el país ha acogido a 2,3 millones de refugiados palestinos que huyeron de guerras anteriores con Israel, la mayor cantidad en la región.

Al ser preguntado si confiaba en que Hamás cumpliría su promesa de renunciar a cualquier papel político en Gaza, respondió: «No los conozco, pero quienes trabajan muy cerca de ellos -Catar y Egipto- se sienten muy optimistas de que cumplirán.»

«Si no resolvemos este problema, si no encontramos un futuro para israelíes y palestinos y una relación entre el mundo árabe y musulmán e Israel, estamos condenados», puntualizó.

Los principales esfuerzos de mediación durante la guerra han sido llevados a cabo por Catar y Egipto, en colaboración con EE.UU.

Los jordanos han participado en un esfuerzo internacional para llevar ayuda a Gaza y evacuar a niños enfermos y heridos. EFE

