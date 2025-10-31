El rey de Marruecos dirige un discurso inédito tras la votación sobre la misión del Sáhara

1 minuto

Rabat, 31 oct (EFE).- El rey de Marruecos Mohamed VI dirigirá esta noche un discurso inédito a la nación tras la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la Misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental de una resolución que dio un espaldarazo a la iniciativa marroquí de autonomía como solución al conflicto que cumple medio siglo.

El anuncio se hizo en un comunicado del Gabinete Real que anunció que el rey se dirigirá a la nación a las 21.00 hora local (21.oo GMT), en un discurso que será transmitido en las ondas de la radio y televisión.

La nueva resolución, sobre el mandato de la misión de la ONU en la excolonia española, obtuvo 11 votos a favor, y tres abstenciones.

La resolución se produce a pocos días de la conmemoración por parte de Marruecos el pasado 6 de noviembre del cincuenta aniversario de la llamada Marcha Verde, una movilización de cientos de miles de marroquíes hacia el Sáhara Occidental que precipitó la retirada de España de la colonia. EFE

