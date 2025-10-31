El rey de Marruecos dirige un discurso inédito tras la votación sobre la misión del Sáhara

2 minutos

Rabat, 31 oct (EFE).- El rey de Marruecos Mohamed VI dirigirá esta noche un discurso inédito a la nación tras la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de una resolución sobre la Misión de la ONU en el Sáhara Occidental que dio un espaldarazo a la iniciativa marroquí de autonomía como solución al conflicto que cumple medio siglo.

El carácter inédito de este discurso se debe a que los mensajes reales se producen en Marruecos en momentos muy solemnes, tales como la apertura del año parlamentario, durante la celebración del aniversario de su entronización, o durante la celebración de la Marcha Verde.

La intervención de Mohamed VI, en radio y televisión, fue anunciada por Gabinete Real, que precisó que el monarca se dirigiría a la nación a las 21.00 hora local.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó este viernes la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) durante un año, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos y con vistas a lograr una solución «justa, duradera y mutuamente aceptable»

La resolución se produce a pocos días de la conmemoración por parte de Marruecos el pasado 6 de noviembre del cincuenta aniversario de la llamada Marcha Verde, una movilización de cientos de miles de marroquíes hacia el Sáhara Occidental que precipitó la retirada de España de la colonia.

Tras conocerse los resultados de la votación sobre la resolución, cientos de marroquíes salieron a celebrarlo en Rabat y en otras ciudades.

El Consejo, con 11 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra -Argelia no votó-, prorrogó la misión hasta el 31 de octubre de 2026, expresando su apoyo al Secretario General de la ONU y a su enviado personal para que se mantengan negociaciones «sin condiciones previas» tomando como base la propuesta de autonomía marroquí y, al mismo tiempo, previendo «la libre determinación» del pueblo sahara. EFE

