El rey de Marruecos invita al presidente argelino a un «diálogo fraternal y sincero»

1 minuto

Rabat, 31 oct (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos invitó este viernes al presidente argelino, Abdelmajid Tabboune, a un «diálogo fraternal y sincero» en un discurso inédito que dirigió este viernes a la nación tras la votación hoy del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) durante un año, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos.

«Llamo a mi hermano el presidente Abdelmajid Tebboune a un diálogo fraternal y sincero», dijo el monarca en un discurso transmitido en directo por televisión.

El Consejo, con 11 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra -Argelia no votó-, prorrogó la misión hasta el 31 de octubre de 2026, expresando su apoyo al Secretario General de la ONU y a su enviado personal para que se mantengan negociaciones «sin condiciones previas» tomando como base la propuesta de autonomía marroquí y, al mismo tiempo, previendo «la libre determinación» del pueblo saharaui.

Marruecos y Argelia, este último que apoya al independentista Frente Polisario y se disputa la soberanía de la excolonia española con Marruecos, tienen las relaciones diplomáticas rotas desde 2021. EFE

fzb/vh