El rey de Noruega es hospitalizado en Tenerife por una infección y deshidratación

1 minuto

Redacción Internacional, 24 feb (EFE).- El rey Harald V de Noruega se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife a causa de una infección y una deshidratación, según informó la Casa Real Noruega en un comunicado de prensa.

El estado del monarca «es, dadas las circunstancias, bueno», añade el comunicado.

La Casa Real Noruega ha informado además de que «el médico personal del Rey viajará a Tenerife para asistir al personal sanitario local».

«La pareja real se encuentra actualmente en una estancia privada en Tenerife con motivo de sus vacaciones de invierno», agrega.

«Se ofrecerá una actualización sobre la salud del Rey durante el miércoles 25 de febrero, después de que el médico personal haya evaluado la situación», concluye sin dar más detalles. EFE

