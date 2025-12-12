El rey de Tailandia aprueba petición del primer ministro de disolver el Parlamento

Bangkok, 12 dic (EFE).- El rey Vajiralongkorn de Tailandia ha dado su respaldo a la petición presentada la víspera por el primer ministro del país, Anutin Charnvirakul, que gobierna en minoría, de disolver el Parlamento con vistas a convocar elecciones, que deberán celebrarse en un plazo de entre 45 y 60 días.

La Gaceta Real tailandesa publicó este viernes -sexto día de enfrentamientos fronterizos con Camboya- un anuncio en el que acepta la petición de Anutin, líder del partido conservador Bhumjaithai, «para permitir la elección de nuevos miembros de la Cámara de Representantes en una elección general» en un plazo que «no deberá ser inferior a 45 ni superior a 60 días».

Anutin, elegido primer ministro de Tailandia el pasado 7 de septiembre, tras la destitución de la exdirigente Paetongarn Shinawatra en medio de otro episodio de disputa territorial con Camboya, dio una pista anoche sobre sus intenciones, al publicar en redes sociales que estaba «devolviendo el poder al pueblo».

El líder conservador, que encabeza un Ejecutivo con minoría parlamentaria, ya asumió el poder con el compromiso de convocar elecciones en un plazo de cuatro meses, condición que puso entonces el reformista Partido del Pueblo (PP) -formación con mayor representación en la cámara- para brindarle su apoyo en la votación para convertirse en el 32º primer ministro tailandés.

El partido de Anutin abandonó en junio el Gobierno de coalición que entonces encabezaba Paetongarn con el Pheu Thai, al conocerse críticas de la exmandataria al Ejército en el marco del histórico conflicto territorial entre Tailandia y Camboya, que el pasado domingo rebrotó dejando al menos 24 muertos confirmados por las respectivas partes, tras cobrarse alrededor de medio centenar de vidas en julio.

El Tribunal Constitucional destituyó a finales de agosto a Paetongarn, hija del influyente exdirigente Thaksin Shinawatra, por sus críticas al Ejército, y Anutin la relevó en el cargo con el aval del PP, cuyo predecesor, Move Forward (Avanzar), ganó las últimas elecciones (2023), aunque no pudo gobernar por el veto del conservador Senado.

En su petición para disolver el Parlamento, Anutin asumió que encabeza «un Gobierno minoritario compuesto por varios partidos políticos» y que, desde su llegada al poder, el país «ha enfrentado numerosos desafíos, debido a la incertidumbre en los ámbitos económico, social, político, de relaciones internacionales y geopolítico», entre ellos «disturbios en la frontera» e «impactos de la guerra comercial».

Tailandia, segunda mayor economía del Sudeste Asiático, atraviesa un momento de debilidad económica, mientras intenta, con dificultades, reavivar el turismo, clave para la nación, que se erige como una de las principales potencias del mundo en este sector, debilitado por la pandemia de covid-19. EFE

